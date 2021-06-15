Украина готовится к проведению аукционов по долгосрочной продаже газа

Киев, 15 июня. Киев собирается выставить на продажу транзитные мощности и соответствующие контракты на поставки голубого топлива.

Аукцион планируется провести в начале июля. «Оператор ГТС Украины» предложит забронировать до 5,5 миллиарда кубометров в год на то время, пока не закончится контракт с «Газпромом». Об этом сообщает «Евразия Daily«.

Украинский транзит в настоящее время является наиболее дорогим из всех маршрутов поставки газа в Европу. По оценкам специалистов, он в два раза дороже «Северного потока» и втрое — транзита через Польшу.

«Газпром» постепенно снижает объем транзита газа через Украину и не всегда закупает дополнительные мощности, как делал ранее. Российская компания готовится к 2025 году стать полностью независимой от поставок через территорию Украины.