Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 14:39
14:37
Происшествия
Автомобиль врезался в дом на севере Москвы
14:33
Экономика
Нефть марки Urals впервые за два года стоит выше 70 долларов за бочку
14:33
Политика
Эстония прекратит финансирование русскоязычных школ с 2035 года
14:32
Политика
Жители Китая назвали потрясающим интервью Путина американскому журналисту
14:31
Происшествия
Пожар на территории челябинского комбината удалось локализовать
14:31
Политика
Байден прибыл на саммит ЕС — США
14:29
Происшествия
Стало известно о состоянии россиян, пострадавших при стрельбе в Абхазии
14:29
Весь мир
Издание RFI поймали на необъективном описании посвященных ЦАР митингов в Париже
14:28
Общество
Нарушителей ограничений по коронавирусу в Крыму будут наказывать
14:27
Спорт
РПЛ опубликовала полный календарь сезона-2021/2022
Все новости

Стало известно о состоянии россиян, пострадавших при стрельбе в Абхазии

Происшествия
Стало известно о состоянии россиян, пострадавших при стрельбе в Абхазии
wikipedia.org  /  PD

Пицунда, 15 июня. Жизни двух россиян, получивших огнестрельные ранения на абхазском курорте, ничего не угрожает, сообщил пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.

Пострадавшим оказали первую помощь, после чего доставили в сочинский госпиталь. Они получили достаточно тяжелые ранения, но угрозы жизни нет, отметил Лавриков.

Инцидент произошел в городе Пицунда. Мужчина открыл огонь по туристам, отдыхавшим в кафе при пансионате «Самшитовая роща», и пострадал сам — пуля попала в него рикошетом. По данным правоохранителей, стрелок находился под подпиской о невыезде из-за уголовного дела о незаконном приобретении и ношении оружия.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Стало известно о состоянии россиян, пострадавших при стрельбе в Абхазии
россияне стрельба абхазия
Комментировать
Эксклюзив
Нарушителей ограничений по коронавирусу в Крыму будут наказывать
Нарушителей ограничений по коронавирусу в Крыму будут наказывать
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 131406 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 81585 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 53280 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 45059 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 32811 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Рейтинг@Mail.ru