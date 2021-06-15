Стало известно о состоянии россиян, пострадавших при стрельбе в Абхазии

Пицунда, 15 июня. Жизни двух россиян, получивших огнестрельные ранения на абхазском курорте, ничего не угрожает, сообщил пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.

Пострадавшим оказали первую помощь, после чего доставили в сочинский госпиталь. Они получили достаточно тяжелые ранения, но угрозы жизни нет, отметил Лавриков.

Инцидент произошел в городе Пицунда. Мужчина открыл огонь по туристам, отдыхавшим в кафе при пансионате «Самшитовая роща», и пострадал сам — пуля попала в него рикошетом. По данным правоохранителей, стрелок находился под подпиской о невыезде из-за уголовного дела о незаконном приобретении и ношении оружия.