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Спасатели вытащили из Оки едва не утонувшего орловца

  /   Обновлено: 15 июня 2021 14:14
Общество
Спасатели вытащили из Оки едва не утонувшего орловца
pixabay.com

Орел, 15 июня. В Мценском районе 22-летний мужчина решил освежиться в Оке возле поселка Отрадинский, но вскоре его затянуло под шлюз. Спасателям удалось оперативно вытащить орловца оттуда.

Сообщение о ЧП сотрудники 27-й пожарно-спасательной части получили в районе двух часов дня. Вскоре на место случившегося прибыла специальная машина ведомства. Спасатели увидели, что молодой человек находится в двух метрах от берега и держится за шлюз плотины.

С помощью спасательного круга они вытащили орловца из воды. На берегу его передали медикам, однако от госпитализации молодой человек отказался, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Школьницу из Петербурга наградили медалью МЧС России за спасение трехлетнего ребенка в бассейне, сообщал ФАН. Она первая пришла на помощь утопающему.

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