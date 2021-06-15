Спасатели вытащили из Оки едва не утонувшего орловца

Орел, 15 июня. В Мценском районе 22-летний мужчина решил освежиться в Оке возле поселка Отрадинский, но вскоре его затянуло под шлюз. Спасателям удалось оперативно вытащить орловца оттуда.

Сообщение о ЧП сотрудники 27-й пожарно-спасательной части получили в районе двух часов дня. Вскоре на место случившегося прибыла специальная машина ведомства. Спасатели увидели, что молодой человек находится в двух метрах от берега и держится за шлюз плотины.

С помощью спасательного круга они вытащили орловца из воды. На берегу его передали медикам, однако от госпитализации молодой человек отказался, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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