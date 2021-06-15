Звезда «Дома-2» Фрост оригинально ответила на слух о романе с мужем Бородиной

Москва, 15 июня. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Лера Фрост прокомментировала слухи о романе с мужем ведущей Ксении Бородиной бизнесменом Курбаном Омаровым.

После слухов о разладе в семье знаменитости, бизнесмена заподозрили в связях с бывшими участницами телестройки «Дом-2». Однако никто из девушек не подтверждает информацию о романе с Омаровым.

Фрост была одной из тех, кого подозревали в интрижке с мужем Бородиной. Поклонники задали ей вопрос об отношениях с бизнесменом напрямую в рубрике «Вопрос-ответ» в Stories Instagram.

«Что с Омаром мутите?» — напрямую спросила подписчица звездного аккаунта.

Экс-участница «Дома-2» не стала отвечать напрямую и подошла к вопросу оригинально. Фрост опубликовала фотографию книги персидского философа, астронома и поэта Омара Хайяма. И поинтересовалась: «С этим?». Ответ она дополнила смеющимся смайликом.

По слухам, Бородина уже несколько месяцев не живет со своим мужем, который даже не появился на дне рождении дочери Маруси. В этот день он был на вечеринке вместе с Фрост.

Спустя пару дней поклонники Бородиной заметили Омарова в компании еще одной звезды «Дома-2» Таты Блюменкранц. Пара мило общалась в одной из московских кофеен на глазах у большого числа посетителей.