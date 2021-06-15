В СНБО рассказали, что мешает Украине стать членом НАТО

Киев, 15 июня. Украина не сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу, пока в стране сохраняется «олигархическая экономика», заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, именно олигархи и, как следствие, коррупционный фактор являются препятствием на пути евроатлантической интеграции страны.

«Когда мы внимательно читаем Конституцию Украины, то видим, что там есть стремление стать полноправным членом НАТО. Если у нас будет оставаться олигархическая экономика, коррупционная составляющая как следствие олигархической экономики, то, к большому сожалению, билет в НАТО мы с вами не получим», — сказал чиновник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не станет «просить» членства в НАТО. По его словам, Альянс должен сам пригласить Украину.