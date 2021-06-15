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Рядом с американским космодромом были обнаружены 30 кг кокаина

США
Рядом с американским космодромом были обнаружены 30 кг кокаина
PrScr Twitter  /  @BillyCorben

Майами, 15 июня. Власти Флориды изъяли 30 кг кокаина недалеко от космодрома на мысе Канаверал. Об этом сообщают космические силы США.

Упаковки с наркотиками вынесло на берег, где их 19 мая обнаружила инженер-строитель Энджи Чэмберс, которая наткнулась на пакеты с кокаином во время исследования гнездования морских черепах.

По информации шерифа округа Бревард, примерная стоимость 24-х пакетов наркотических веществ составляет 1,2 млн долларов.

После обнаружения наркотиков Чэмберс сразу же связалась с 45-й ротой инженерных войск, а также с космическими силами.

«Пока я ждала, когда они прибудут на место, я заметила еще один пакет наркотиков, а потом еще и еще. Я насчитала по меньшей мере 18 упаковок», — заявила она.

По прибытии войска закрыли территорию пляжа и связались с офисом шерифа для подтверждения того, что в пакетах были наркотики.

По словам спецагента бюро расследований Агентства национальной безопасности Девида Кастро, наркоторговцы перевозят крупные партии наркотиков в упаковках по 25 пакетов. Иногда багаж повреждается во время перевозки, теряется в море и потом достигает берегов США.

Кастро поблагодарил Чэмберс за обнаружение наркотиков, так как она предотвратила попадание кокаина в руки наркоторговцев. Полиция начала расследование, чтобы определить источник наркотиков.

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