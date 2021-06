Рядом с американским космодромом были обнаружены 30 кг кокаина

Майами, 15 июня. Власти Флориды изъяли 30 кг кокаина недалеко от космодрома на мысе Канаверал. Об этом сообщают космические силы США.

Упаковки с наркотиками вынесло на берег, где их 19 мая обнаружила инженер-строитель Энджи Чэмберс, которая наткнулась на пакеты с кокаином во время исследования гнездования морских черепах.

По информации шерифа округа Бревард, примерная стоимость 24-х пакетов наркотических веществ составляет 1,2 млн долларов.

После обнаружения наркотиков Чэмберс сразу же связалась с 45-й ротой инженерных войск, а также с космическими силами.

По прибытии войска закрыли территорию пляжа и связались с офисом шерифа для подтверждения того, что в пакетах были наркотики.

