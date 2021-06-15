В Пензе за год число коррупционных преступлений выросло почти вдвое

Пенза, 15 июня. Количество совершенных на территории Пензенской области преступлений коррупционного характера почти в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Данные о числе зафиксированных фактов взяточничества опубликовала региональная Прокуратура.

По данным надзорного ведомства, за пять месяцев 2021 года было обнаружено и пресечено 106 коррупционных преступлений. В 2020 году за тот же самый период число зафиксированных взяток равнялось 61. Рост показателя составил почти 74%.

Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории региона, также демонстрирует умеренный рост.

«За пять месяцев 2021 года в Пензенской области зарегистрировано 6083 преступления, что на 7,6% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (5654). При этом по Приволжскому федеральному округу количество зарегистрированных преступлений снизилось на 0,6%», — уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее ФАН сообщал о возбуждении уголовного дела против руководства детского лагеря «Строитель» в Пензенской области. Причиной тому стал факт ненадлежащего присмотра за воспитанниками, которые организовали на территории учреждения смертельно опасные игры.