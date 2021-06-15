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Мишустин призвал активнее информировать россиян о пользе вакцинации

Общество
Мишустин призвал активнее информировать россиян о пользе вакцинации
government.ru  /  Pr Scr

Пятигорск, 15 июня. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал активнее информировать россиян о возможности и пользе вакцинации от коронавируса.

По словам председателя Правительства РФ, Россия — единственная страна в мире, у которой есть четыре вакцины собственной разработки. Мишустин считает, что такое преимущество необходимо использовать. Кроме того, премьер-министр в ходе совещания о социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа, состоявшегося в Пятигорске, напомнил о безопасности и эффективности отечественных вакцин.

На текущий момент россиянам для вакцинации доступно несколько препаратов, в том числе «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Однако заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев считает, что сейчас лучше всего для процедуры выбирать «Спутник V».

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мишустин вакцинация коронавирус
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