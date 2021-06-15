Захарова высмеяла условие Зеленского для вступления Украины в НАТО

Москва, 15 июня. Украина может попросить «доплаты» за вступление в НАТО, с иронией заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что страна не будет «просить» вступления в состав Североатлантического альянса. Организация должна «пригласить» украинскую сторону самостоятельно. Захарова высмеяла подобную позицию в своем Telegram-канале.

«И чтобы им доплатили еще, нет?» — написала она.

Украина сделала «достаточно» для нахождения в составе Альянса, сообщил в своем выступлении Зеленский. Киев заслуживает большего, выразил он уверенность.

Президент США Джо Байден ранее озвучил условия для получения Украиной плана по вступлению в НАТО. Для этого необходимо эффективнее бороться с коррупцией и соответствовать другим критериям, уточнил он.