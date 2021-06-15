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«Это странно»: Боярский отреагировал на скандал между Бузовой и Губерниевым

Евро 2020
«Это странно»: Боярский отреагировал на скандал между Бузовой и Губерниевым
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Санкт-Петербург, 15 июня. Известный российский актер и музыкант Михаил Боярский прокомментировал скандальный эфир телеканала «Матч-ТВ», в котором поющую ведущую Ольгу Бузову довели до слез.

Звезда телестройки «Дом-2» стала участницей программы, в которой обсуждались итоги первых матчей Евро-2020. Вместе с Бузовой в эфире появился известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В разгар телемоста журналист поинтересовался знаниями певицы о футболе и спросил, продолжает ли она употреблять коньяк по утрам.

Вопрос разозлил ведущую, и она с истерикой буквально набросилась на своего оппонента. Бузова не смогла сдержать слез и заявила, что подобные слова унижают и оскорбляют ее. Позже комментатор принес извинения, сообщает RT.

Известный футбольный фанат Боярский честно признался, что считает эфир канала «Матч-ТВ» странным. Он заявил, что уже давно не смотрит программы, в которых принимает участие скандально известная звезда «Дома-2».

«Я с ее участием давно ничего не смотрю. Меня это не интересует. Я думаю, что это сделали не подумав. Я не понимаю, что происходит. Это странно», — отреагировал Боярский в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Многие отечественные звезды набросились на Губерниева, обвинив его в оскорблениях. Поддержать коллегу решила журналистка Ксения Собчак, которая считает, что комментатор «вывел неуча на чистую воду».

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Все новости / Евро 2020 / «Это странно»: Боярский отреагировал на скандал между Бузовой и Губерниевым
футбол боярский губерниев бузова евро-2020
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