Кравцов в беседе с Путиным пообещал в кратчайшие сроки сократить очередь в детсады

Москва, 15 июня. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во вторник встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили тему очередей в детские сады.

Министр пообещал президенту в кратчайшие сроки максимально быстро закрыть очередь в детские сады. По словам Кравцова, в текущем году в России построят 760 детских садов на 112 тыс. мест, сообщает РИА Новости. Как уточнил глава ведомства, соответствующее направление взято на особый контроль.

Ведущие детские лагеря «Орленок», «Смена», «Артек» и «Океан» полностью готовы к летнему сезону, доложил ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов президенту РФ Владимиру Путину.