Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 14:38
14:37
Происшествия
Автомобиль врезался в дом на севере Москвы
14:33
Экономика
Нефть марки Urals впервые за два года стоит выше 70 долларов за бочку
14:33
Политика
Эстония прекратит финансирование русскоязычных школ с 2035 года
14:32
Политика
Жители Китая назвали потрясающим интервью Путина американскому журналисту
14:31
Происшествия
Пожар на территории челябинского комбината удалось локализовать
14:31
Политика
Байден прибыл на саммит ЕС — США
14:29
Происшествия
Стало известно о состоянии россиян, пострадавших при стрельбе в Абхазии
14:29
Весь мир
Издание RFI поймали на необъективном описании посвященных ЦАР митингов в Париже
14:28
Общество
Нарушителей ограничений по коронавирусу в Крыму будут наказывать
14:27
Спорт
РПЛ опубликовала полный календарь сезона-2021/2022
Все новости

Кравцов в беседе с Путиным пообещал в кратчайшие сроки сократить очередь в детсады

Общество
Кравцов в беседе с Путиным пообещал в кратчайшие сроки сократить очередь в детсады
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 15 июня. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во вторник встретился с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили тему очередей в детские сады.

Министр пообещал президенту в кратчайшие сроки максимально быстро закрыть очередь в детские сады. По словам Кравцова, в текущем году в России построят 760 детских садов на 112 тыс. мест, сообщает РИА Новости. Как уточнил глава ведомства, соответствующее направление взято на особый контроль.

Ведущие детские лагеря «Орленок», «Смена», «Артек» и «Океан» полностью готовы к летнему сезону, доложил ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов президенту РФ Владимиру Путину.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Кравцов в беседе с Путиным пообещал в кратчайшие сроки сократить очередь в детсады
путин кравцов детские сады
Комментировать
Эксклюзив
Нарушителей ограничений по коронавирусу в Крыму будут наказывать
Нарушителей ограничений по коронавирусу в Крыму будут наказывать
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 131406 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 81585 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 53280 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 45059 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 32811 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Рейтинг@Mail.ru