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Британские ученые описали симптомы индийского штамма коронавируса

Общество
Британские ученые описали симптомы индийского штамма коронавируса
Global Look Press  /  via www.imago-images.de

Лондон, 15 июня. Признаки индийского штамма коронавируса значительно отличаются от симптомов, которые появляются при заражении другими мутациями.

Индийский вариант коронавируса назван «Дельта» по новой классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Его симптомы отличаются от предыдущих штаммов. Характерными признаками других мутаций являются кашель, повышенная температура и потеря обоняния.

Пациенты, которые заразились индийским штаммом, жалуются на головную боль, насморк и боль в горле. В связи с этим вариант «Дельта» многие воспринимают как простуду и не обращаются к врачу. Ученые из Королевского колледжа Лондона сделали вывод, что именно из-за этого новый штамм распространяется быстрее других мутаций.

До этого потерю слуха назвали признаком индийского штамма коронавируса. Об этом рассказала эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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признаки коронавирус индийский штамм
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