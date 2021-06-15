Нефть марки Urals впервые за два года стоит выше 70 долларов за бочку

Москва, 15 июня. Российская нефть марки Urals впервые за два года преодолела отметку в 70 долларов за баррель, следует из данных агентства Argus.

Стоимость бочки Urals составляет 70,01 доллара. За сутки российский сорт сырья подорожал на 0,5%. В последний раз нефть Urals находилась на отметке выше 70 долларов за баррель 11 июня 2019 года.

По данным Минфина РФ, средняя стоимость нефти марки Urals в период с 15 мая по 14 июня составила 67,9 доллара за баррель. Месяцем ранее российский сорт торговался по 65,5 доллара за бочку. Таким образом, пошлина на экспорт нефти из России увеличится на 2,7 доллара за тонну, до 61,5 доллара, следует из сведений министерства финансов.

Нефть Urals дорожает на фоне роста котировок эталонного сорта Brent. По состоянию на 14:07 стоимость североморской нефтяной смеси выросла на 0,82%, до 73,46 доллара за баррель. Вместе с тем дорожает и техасский сорт сырья WTI. Его цена достигает 71,45 доллара за баррель (+0,8%).

Согласно оценке ОПЕК, мировое потребление нефти в 2021 году вырастет на 5,95 млн баррелей в сутки по сравнению с показателями прошлого года. Таким образом, как считает организация, спрос на сырье составит 96,46 млн баррелей в сутки.