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В МИД РФ указали на бесполезность НАТО без «большого противника»

Политика
В МИД РФ указали на бесполезность НАТО без «большого противника»
Global Look Press  /  Zhang Cheng

Москва, 15 июня. Саммит НАТО в Брюсселе продемонстрировал бесполезность Альянса без «большого противника». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление замглавы МИД России Александра Грушко.

По итогам прошедшего мероприятия, Запад решил добавить себе новых "ветряных мельниц", с которыми ему предстоит бороться. Так к уже существующей якобы «российской угрозе» лидеры стран НАТО добавили еще и «китайский вызов».

"Саммит в Брюсселе вновь проявил генетический код НАТО: Альянс не может существовать без "большого противника", — цитирует Грушко ТАСС.

Ранее сообщалось, что члены Североатлантического альянса призывают РФ исключить США и Чехию из списка «недружественных стран». Также представители Альянса подтвердили свою готовность к диалогу с Москвой в рамках совета Россия — НАТО.

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россия нато китай альянс
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