Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 14:38
14:35
Происшествия
Автомобиль врезался в дом на севере Москвы
14:33
Экономика
Нефть марки Urals впервые за два года стоит выше 70 долларов за бочку
14:33
Политика
Эстония прекратит финансирование русскоязычных школ с 2035 года
14:32
Политика
Жители Китая назвали потрясающим интервью Путина американскому журналисту
14:31
Происшествия
Пожар на территории челябинского комбината удалось локализовать
14:31
Политика
Байден прибыл на саммит ЕС — США
14:29
Происшествия
Стало известно о состоянии россиян, пострадавших при стрельбе в Абхазии
14:29
Весь мир
Издание RFI поймали на необъективном описании посвященных ЦАР митингов в Париже
14:28
Общество
Нарушителей ограничений по коронавирусу в Крыму будут наказывать
14:27
Спорт
РПЛ опубликовала полный календарь сезона-2021/2022
Все новости

Политолог Фельдман поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Политика
Политолог Фельдман поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена
Федеральное агентство новостей

Москва, 15 июня. Президент США Джо Байден считает российского лидера Владимира Путина сильным соперником. Кандидат политических наук Павел Фельдман рассказал об ожиданиях от саммита.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден назвал Путина умным, жестким и достойным соперником, передают РИА Новости. Инициатива встречи лидеров двух держав исходила именно от Байдена, который позиционирует себя, как лидер всей Атлантики и Западной Европы. Он «берет огонь на себя» и встречается с очень сложным «противником», сказал Павел Фельдман в эфире радио Sputnik. По его мнению лучшее, что можно ждать от саммита — это ясности.

«Потому что самое худшее, что может быть во взаимоотношениях России и Соединенных Штатов, двух крупнейших ядерных держав, – это неопределенность, это отсутствие прямого диалога, в том числе и на уровне силовых структур. Когда этого диалога нет, то война может случиться в любую минуту», — подчеркнул эксперт.

Фельдман также высказался о заявлении замглавы МИД Сергея Рябкова об обсуждении на встрече возможности вернуть послов РФ и США в посольства Москвы и Вашингтона. По словам эксперта, это легко может случиться, так как решение не влияет на национальные интересы стран, а стабильная работа посольств только приветствуется. При этом у России на руках хорошие карты, отметил Фельдман. Встреча лидеров России и Соединенных Штатов пройдет 16 июня в Женеве.

Ранее сообщалось, что в день встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным фонтан в Женеве подсветят цветами флагов России и США. Подсветка будет функционировать с ночи до четырех утра.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Политолог Фельдман поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена
путин байден саммит
Комментировать
Эксклюзив
Нарушителей ограничений по коронавирусу в Крыму будут наказывать
Нарушителей ограничений по коронавирусу в Крыму будут наказывать
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 131406 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 81585 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 53280 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 45059 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 32811 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Рейтинг@Mail.ru