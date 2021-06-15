Политолог Фельдман поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Москва, 15 июня. Президент США Джо Байден считает российского лидера Владимира Путина сильным соперником. Кандидат политических наук Павел Фельдман рассказал об ожиданиях от саммита.

В ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО Байден назвал Путина умным, жестким и достойным соперником, передают РИА Новости. Инициатива встречи лидеров двух держав исходила именно от Байдена, который позиционирует себя, как лидер всей Атлантики и Западной Европы. Он «берет огонь на себя» и встречается с очень сложным «противником», сказал Павел Фельдман в эфире радио Sputnik. По его мнению лучшее, что можно ждать от саммита — это ясности.

«Потому что самое худшее, что может быть во взаимоотношениях России и Соединенных Штатов, двух крупнейших ядерных держав, – это неопределенность, это отсутствие прямого диалога, в том числе и на уровне силовых структур. Когда этого диалога нет, то война может случиться в любую минуту», — подчеркнул эксперт.

Фельдман также высказался о заявлении замглавы МИД Сергея Рябкова об обсуждении на встрече возможности вернуть послов РФ и США в посольства Москвы и Вашингтона. По словам эксперта, это легко может случиться, так как решение не влияет на национальные интересы стран, а стабильная работа посольств только приветствуется. При этом у России на руках хорошие карты, отметил Фельдман. Встреча лидеров России и Соединенных Штатов пройдет 16 июня в Женеве.

Ранее сообщалось, что в день встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным фонтан в Женеве подсветят цветами флагов России и США. Подсветка будет функционировать с ночи до четырех утра.