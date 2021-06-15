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Черчесов сообщил об отстранении Жиркова от игр Евро-2020

Евро 2020
Черчесов сообщил об отстранении Жиркова от игр Евро-2020
vk.com  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 15 июня. Защитник сборной России Юрий Жирков пропустит оставшиеся матчи чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщил тренер национальной команды Станислав Черчесов.

Причиной отстранения стала травма спортсмена, которую он получил во время игры против сборной Бельгии на 43-й минуте. Во время беседы с журналистами Черчесов отметил, что пока не может назвать точный диагноз травмированного спортсмена.

«Что касается Жиркова, то я не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Жиркова мы потеряли на весь турнир», — отметил тренер сборной России.

В первой игре группового этапа российская команда уступила сборной Бельгии со счетом 0:3. В этом матче 37-летний Жирков установил своеобразный рекорд. Он стал самым опытным футболистом сборной России и СССР, игравшим когда-либо на чемпионате Европы.

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Все новости / Евро 2020 / Черчесов сообщил об отстранении Жиркова от игр Евро-2020
черчесов жирков евро-2020
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