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Российские «убийцы» авианосцев ВМС США напугали американского вице-адмирала

Политика
Российские «убийцы» авианосцев ВМС США напугали американского вице-адмирала
flickr.com/US Navy  /  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Z.A. Landers

Вашингтон, 15 июня. Российские гиперзвуковые ракеты представляют серьезную угрозу для американских авианосцев, заявил глава агентства по противоракетной обороне США Джон Хилл.

Вице-адмирал рассказал, что среди новых угроз, с которыми может столкнуться авианосный флот ВМС США, особое место занимает гиперзвуковое вооружение.

«Русские уже поставили на вооружение гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые можно запускать с истребителей и бомбардировщиков», — заявил он, добавив, что американские моряки всерьез напуганы российским вооружением.

Конгресс США не так давно представил исследовательский отчет, в котором говорится о разрабатываемых в России ракетах «Циркон» и других видах вооружений. По словам Хилла, именно «Цирконы» являются наиболее опасным для авианосцев оружием. Дело в том, что американские корабли бессильны против этих «убийц».

Отмечается, что США пока не обладают системой ПРО, которая могла бы перехватывать гиперзвуковые ракеты, из-за чего авианосцы являются для них легкой мишенью.

Ранее сообщалось, что на Западе уверены в скором начале массового производства ракет «Циркон». В Германии заявили, что гиперзвуковое вооружение входит в один список с другим оружием, которое позволит России сохранить статус сверхдержавы, передает сайт 360tv.ru.

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россия вмс сша циркон
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