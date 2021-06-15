Российские «убийцы» авианосцев ВМС США напугали американского вице-адмирала

Вашингтон, 15 июня. Российские гиперзвуковые ракеты представляют серьезную угрозу для американских авианосцев, заявил глава агентства по противоракетной обороне США Джон Хилл.

Вице-адмирал рассказал, что среди новых угроз, с которыми может столкнуться авианосный флот ВМС США, особое место занимает гиперзвуковое вооружение.

«Русские уже поставили на вооружение гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые можно запускать с истребителей и бомбардировщиков», — заявил он, добавив, что американские моряки всерьез напуганы российским вооружением.

Конгресс США не так давно представил исследовательский отчет, в котором говорится о разрабатываемых в России ракетах «Циркон» и других видах вооружений. По словам Хилла, именно «Цирконы» являются наиболее опасным для авианосцев оружием. Дело в том, что американские корабли бессильны против этих «убийц».

Отмечается, что США пока не обладают системой ПРО, которая могла бы перехватывать гиперзвуковые ракеты, из-за чего авианосцы являются для них легкой мишенью.

Ранее сообщалось, что на Западе уверены в скором начале массового производства ракет «Циркон». В Германии заявили, что гиперзвуковое вооружение входит в один список с другим оружием, которое позволит России сохранить статус сверхдержавы, передает сайт 360tv.ru.