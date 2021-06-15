Андрей Пивоваров останется под стражей до 31 июля

Краснодар, 15 июня. Краснодарский городской суд не удовлетворил апелляционную жалобу на арест Андрея Пивоварова и оставил его под стражей до 31 июля.

Адвокат Пивоварова считает, что для изменения меры пресечения есть основания, и намеревается добиться освобождения подзащитного на сегодняшнем заседании.

По версии следствия, Пивоваров принимал участие в деятельности организации, признанной нежелательной на территории РФ. В одной из социальных сетей он опубликовал сообщение с призывом поддержать проект данной структуры. Суд отправил его под арест на срок два месяца.