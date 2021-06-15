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Саратовский министр здравоохранения сделал прогноз о третьей волне коронавируса

Общество
Саратовский министр здравоохранения сделал прогноз о третьей волне коронавируса
pixabay.com  / 

Саратов, 15 июня. Региональный министр здравоохранения Олег Костин заявил, что региону нужно готовиться к третьей волне пандемии коронавируса. Также чиновник отметил, что жители области стали реже использовать медицинские маски и подчеркнул, что связывает большие надежды с новой инфекционной больницей. 

«Наш регион ничем не отличается от остальных. Поэтому приход третьей волны коронавируса — только вопрос времени. Медицина области, разумеется, находится в состоянии боевой готовности. Но главное тут другое: призываю всех не только регулярно носить маски, но и немедленно вакцинироваться. Только вакцинация поможет окончательно победить коронавирус», — рассказал корреспонденту ФАН врач-инфекционист Кирилл Т.

Прокуратура расследует незаконное удержание людей в саратовском центре реабилитации. Также проверяются факты применения насильственных действий.   

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костин саратовская область коронавирус
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