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Семейная пара спасла брак после появления любовника у жены

Общество
Семейная пара спасла брак после появления любовника у жены
pixabay.com

Портленд, 15 июня. Женщина привела в дом любовника, чтобы укрепить отношения с мужем. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Между парой Меган и Брент спустя девять лет отношений пропала искра, хотя они и были счастливы вместе. Супруги решили пожить несколько месяцев по одиночке, а после встретиться и обсудить проблемы.

Пара решила, что им необходим третий человек для спасения их брака. Меган предложила их общему другу Бо Вудбирну начать встречаться. Сначала Бо отказался от такой странной идеи, но после обсуждения этого втроем, они решили попробовать такой формат отношений.

По заявлением супругов, после появления в их браке третьего человека, их отношения стали улучшаться и пара стала еще ближе чем когда-либо. У Меган и Брента есть дети, которые тоже хорошо отнеслись к появлению еще одного взрослого в доме, с которым можно поиграть. По словам Бо, они условились, что у него тоже могут быть другие отношения, но пока он такой возможностью не воспользовался.

Данный вид отношений называется полиамория — это особый взгляд на жизнь, при котором можно иметь несколько романтических связей с разными людьми одновременно, но при условии согласия всех участников.

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брак отношения полиамория
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