В Адыгее обнаружили обезображенный труп пропавшего туриста

Майкоп, 15 июня. Мертвого альпиниста обнаружили под горным хребтом Каменное море. На тело наткнулся туристический инструктор.

По словам мужчины, который обнаружил мертвеца, он привел на место туристов и разглядел останки. Он уточнил, что тело погибшего мужчины "переломано" — череп лежал отдельно от туловища. Вероятно, его ели медведи, так как там есть их следы.

Пока личность погибшего не удалось установить. Предположительно, местных граждан среди пропавших в последнее время туристов нет, сообщил источник ФАН в правоохранительных службах. Собеседник агентства предположил, что, скорее всего, погибший — это один из туристов, который приехал на отдых в майские праздники. Мужчину обнаружили мертвым еще 12 июня, однако об этом стало известно только сейчас.

В мае группа из трех человек, в которую вошли два жителя Ставрополя и житель Калмыкии, приехала в поселок Каменномостский на отдых. Как сообщили в региональном МЧС, несчастный случай произошел при попытке сделать селфи на фоне горной реки. Мужчина оступился и упал в реку. Видя, что его уносит течением, друзья решили ему помочь и прыгнули в воду.