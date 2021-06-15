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Автоэксперт Виктор Похмелкин оценил отмену обязательного техосмотра в России

Интервью
Автоэксперт Виктор Похмелкин оценил отмену обязательного техосмотра в России
Фото из личного архива Виктора Похмелкина

Российский автоэксперт Виктор Похмелкин заявил ФАН, что отмена обязательного технического осмотра автомобилей станет большим облегчением для водителей.

Председатель «Движения автомобилистов России» в эксклюзивном интервью прокомментировал принятие Государственной думой РФ закона, который вступит в силу через два месяца.

— Виктор Валерьевич, как оцените решение депутатов?

— Мы предлагали это уже, наверное, лет десять, и я очень рад, что нас наконец-то услышали. Не знаю, что здесь повлияло. Может, то, что выборный год (в сентябре состоятся выборы в нижнюю палату парламента. — Прим. ФАН), может, еще какие-то соображения.

Но я точно знаю, что эту идею поддержал руководитель ГИБДД. Видимо, это и стало основным фактором, который позволил депутатам проголосовать. Причем им именно позволили проголосовать за данный законопроект — я настаиваю на такой формулировке.

— Водители могут радостно выдохнуть?

— Для них, конечно, это большое облегчение, потому что техосмотр совершенно ничего не давал: операторы техосмотра не несли ответственности за техническое состояние машин. Толку в этом не было никакого, ведь любой водитель все равно каждый год проходил и проходит обязательное техобслуживание для своего автомобиля, а это гораздо более серьезная и основательная проверка. Ну, а кто не проходил ранее, так и сейчас не будет проходить. И ничего от этого не изменится.

— Но зачем же тогда надо было вводить с 1 марта новые условия прохождения техосмотра? Чтобы через три с половиной месяца его вообще отменить?

— Это вопрос не ко мне, а к политикам, которые принимают те или иные решения. Вчера была, так сказать, одна вожжа, а сегодня другая. Я не исключаю, что после выборов они снова все пересмотрят...

Другое дело, что водитель только привыкнет к определенной ситуации, как все может снова поменяться. Поэтому будем надеяться, что все-таки это решение — не локальное и что оно устоит. Самое главное, и мы скоро в этом убедимся, — оно на безопасности дорожного движения никак не скажется.

Автоэксперт Виктор Похмелкин оценил отмену в РФ прохождения обязательного техосмотра
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— Допустим, я почувствую, что с моим автомобилем что-то не так. Могу ли поехать в авторизованный центр и сделать техосмотр?

— Да ради бога! Все будут рады вам — приезжайте! С этим никаких проблем нет и сейчас. Есть авторизованные центры и неавторизованные, которые оказывают услуги и могут провести или комплексное техническое обслуживание, проверив состояние всех систем и агрегатов, или выборочное — в зависимости от ваших пожеланий.

Но повторю, что надо проходить обязательное техобслуживание — либо каждый год, либо через определенное количество километров — от 10 до 15 тысяч.

— Не секрет, что в нашей стране есть немало людей, которые ездят на развалюхах, «ведрах с гайками». Они, естественно, будут счастливы. Но ведь они представляют опасность и для себя, и для других участников дорожного движения, и для пешеходов…

— Счастья-то особого и нет, они техосмотры и так не проходили. Либо за взятку приобретали диагностическую карту, либо вообще ездили без техосмотра и без полиса ОСАГО. Таких тоже хватает.

Ну, для них и существуют законы. Есть дорожная полиция, которая должна выявлять: у нее сейчас есть полномочия все проверить и обнаружить явное несоответствие. Например, не работает стеклоочиститель. За такие вещи могут отстранять водителя и наказывать — вплоть до лишения права управления транспортным средством. Со злостными нарушителями надо бороться, к ним надо применять установленные меры административного наказания. Этого как бы никто и не отменяет.

— То есть, предположим, происходит дорожно-транспортное происшествие по вине неисправности автомобиля, и претензии предъявляют, прежде всего, водителю?

— А к нему всегда их предъявляют. Операторы техосмотра никогда не несут ответственность, даже если будет установлено, что причиной стала техническая неисправность и что техосмотр проводился совсем недавно. Они могут сказать, что машина выехала за пределы пункт техосмотра и сломалась…

Ранее депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон, исключающий необходимость для водителей предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении техосмотра транспортного средства. Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.

Согласно пока еще действующему законодательству, обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев автомобилей осуществляется только при условии проведения государственного техосмотра. До этого в Министерстве внутренних дел России предложили ввести для автовладельцев легковых машин добровольный технический осмотр.

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автомобили техосмотр виктор похмелкин
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