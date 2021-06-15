Ученые НИЦ им. Гамалеи исследуют эффективность «Спутника V» против новых штаммов

Москва, 15 июня. Специалисты НИЦ им. Гамалеи проводят исследования эффективности препарата от коронавируса «Спутник V» против новых штаммов.

Об этом сообщил РИА Новости директор научного центра Александр Гинцбург. Исследователи предполагают, что вакцина будет эффективной против новых мутаций болезни.

«Спутник V» первый в мире прошел государственную регистрацию. Ученые провели все необходимые клинические испытания, и вакцина вышла в гражданский оборот.

До этого россиянам рассказали об особенностях отечественных препаратов от коронавируса. Граждане могут выбрать из трех вакцин, чтобы сделать прививку.