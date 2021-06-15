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Коронавирус выявлен у десятков участников футбольного Кубка Америки

Латинская Америка
Коронавирус выявлен у десятков участников футбольного Кубка Америки
Global Look Press  /  Nayra Halm / www.imago-images.

Бразилиа, 15 июня. Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы среди 13 организаторов Кубка Америки в столице государства. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Бразилии.

Кроме 13 сотрудников, коронавирусом ранее заразились еще 41 человек среди игроков, обслуживающего персонала и технической группы.

Министр здравоохранения Марселу Кейрога объяснил, что 13 инфицированных работают в гостиницах, где разместились футбольные команды. Он подтвердил изоляцию всех заболевших.

Кейрога признал необходимость проведения тщательного анализа для того, чтобы определить, какой штамм у участников. Правительство выполнит проверки в Гояне, Рио-де-Жанейро и Куябе, где также состоятся матчи.

Ранее стало известно о заражении коронавирусом среди 13 игроков и технического персонала команды Венесуэлы, трех человек в сборной Боливии, двух — в сборной Колумбии, а также тренера команды Перу.

Из 2927 ПЦР-тестов, сделанных перед проведением чемпионата, в 1,4% случаев результаты оказались положительными.

Согласно договоренностям между Бразильской конфедерацией футбола (CBF), Южноамериканской конфедерацией футбола (КОНМЕБОЛ) и бразильскими властями, для обеспечения санитарной безопасности организаторы Кубка Америки намерены минимизировать контакты с внешним миром всех лиц, участвующих в спортивном мероприятии. Кроме того, планируется делать анализы методом ПЦР каждые 48 часов до матчей, а также осуществлять чартерные рейсы для передвижения делегаций.

По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки 1129 человек скончались от COVID-19. Общее число смертей от коронавируса в государстве достигло 487 тысяч. Кроме того, за последние 24 часа было зарегистрировано 37 000 заражений, а общее количество составляет 17,5 млн случаев.

Коронавирус выявлен у десятков участников футбольного Кубка Америки
Global Look Press  / Lucio / XinHua

Кубок Америки начался на фоне скандалов. Ранее КОНМЕБОЛ лишила статуса хозяйки турнира Колумбию из-за политического кризиса и непрекращающихся массовых протестов, а затем Аргентину по причине ухудшения ситуации с коронавирусом. В экстренном порядке было решено провести мероприятие в Бразилии, что вызвало недовольство в стране. Несмотря на волну критики, Кубок Америки начался, как было запланировано, 14 июня. Сегодня состоялся матч между Аргентиной и Чили (1:1), а также Парагваем и Боливией (3:1).

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футбол бразилия covid-19 кубок америки
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