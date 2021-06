Коронавирус выявлен у десятков участников футбольного Кубка Америки

Бразилиа, 15 июня. Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы среди 13 организаторов Кубка Америки в столице государства. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Бразилии.

Кроме 13 сотрудников, коронавирусом ранее заразились еще 41 человек среди игроков, обслуживающего персонала и технической группы.

Министр здравоохранения Марселу Кейрога объяснил, что 13 инфицированных работают в гостиницах, где разместились футбольные команды. Он подтвердил изоляцию всех заболевших.

Кейрога признал необходимость проведения тщательного анализа для того, чтобы определить, какой штамм у участников. Правительство выполнит проверки в Гояне, Рио-де-Жанейро и Куябе, где также состоятся матчи.

Ранее стало известно о заражении коронавирусом среди 13 игроков и технического персонала команды Венесуэлы, трех человек в сборной Боливии, двух — в сборной Колумбии, а также тренера команды Перу.

Из 2927 ПЦР-тестов, сделанных перед проведением чемпионата, в 1,4% случаев результаты оказались положительными.

