Гособвинение просит отправить 28 цыган в колонию за массовую драку под Пензой

Пенза, 15 июня. Гособвинение запросило сроки заключения от 4,5 до 11 лет колонии для 28 фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области в 2019 году.

На скамье подсудимых находится 28 человек. Одного из них обвиняют в организации массовой драки, а остальных 27 — по статье об участии в массовых беспорядках, передает источник ФАН из зала суда.

По версии следствия, девушки отдыхали на пляже недалеко от села Чемодановка. Они пожаловались родным, что к ним пристают посторонние. Затем началась потасовка. В ней погиб один человек, более 20 пострадали. Полиция задержала 174 участника драки.

Двоих цыган обвинили в убийстве 83-летнего пенсионера и попытке сжечь его тело с признаками насильственной смерти, сообщал сайт 360tv.ru. Труп обнаружили в Людиновском районе Калужской области.