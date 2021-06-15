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Суд вынес приговор экс-сотруднице МИД по делу о растрате

Общество
Суд вынес приговор экс-сотруднице МИД по делу о растрате

Стал известен приговор по делу Натальи Агальцовой, которая незаконно присвоила порядка одного миллиона долларов. Эксперту валютно-финансового департамента МИД РФ назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Женщина будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима. Ранее прокурор просил приговорить преступницу к шести годам тюрьмы. Тогда как защита ожидала оправдательного решения.

Агальцову обвинили в преступлении, предусмотренном в ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». На данный момент ее взяли под стражу в здании Пресненского районного суда.

Инцидент с обвиняемой произошел в конце 2019 года. Женщина выступила посредником при передаче средств за консульские услуги от Ирана в размере 1,5 миллионов долларов. Стране пришлось выслать их с помощью дипломатической почты из-за введения санкций. После получения крупной суммы Агальцова не вышла на работу, а часть денег была обнаружена в ее кабинете.

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