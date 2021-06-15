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СК возбудил уголовное дело после гибели работницы завода в Кузбассе

Происшествия
СК возбудил уголовное дело после гибели работницы завода в Кузбассе
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Кемерово, 15 июня. Правоохранители выясняют обстоятельства гибели 58-летней женщины, которая не успела своевременно эвакуироваться из горящего помещения.

Инцидент произошел на фабрике «Березовская». По предварительной версии, утром в цехе обогащения находились все 72 работника. В результате пожара один из них погиб. Тело женщины, которая не смогла выбраться из помещения, нашли спасатели.

В ходе расследования правоохранители намерены установить, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования по технике безопасности. На данный момент пожар, произошедший в цеху, ликвидирован, сообщал ФАН.

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пожар кузбасс березовская
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