Ани Лорак воссоединилась с бывшим мужем ради десятилетия дочери

Кадрами с детского мероприятия звезда поделилась на своей странице в социальной сети Instagram. Примечательно, что среди гостей на дне рождения был и бывший муж исполнительницы, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, с которым Лорак рассталась после десяти лет брака. Официально развод пара оформила в январе 2019 года, однако поклонники предполагают, что бывшие супруги могут воссоединиться.

Последнее время бизнесмена часто видят в компании популярной артистки. Однако не исключено, что Лорак и Налчаджиоглу общаются исключительно ради общей дочери.

Лорак выложила серию снимков, на которых позирует вместе с именинницей, которая выглядит совершенно счастливой. Экс-участница песенного конкурса «Евровидение» заказала своему ребенку многоярусный торт, который привел в восторг всех ее фолловеров.