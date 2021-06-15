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Ани Лорак воссоединилась с бывшим мужем ради десятилетия дочери

Шоу-бизнес
Ани Лорак воссоединилась с бывшим мужем ради десятилетия дочери
instagram.com  /  @anilorak

Москва, 15 июня. Известная в России певица Ани Лорак с размахом отметила десятилетие дочери Софии. На празднике было много известных гостей, в том числе и отец именинницы.

Кадрами с детского мероприятия звезда поделилась на своей странице в социальной сети Instagram. Примечательно, что среди гостей на дне рождения был и бывший муж исполнительницы, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, с которым Лорак рассталась после десяти лет брака. Официально развод пара оформила в январе 2019 года, однако поклонники предполагают, что бывшие супруги могут воссоединиться.

Последнее время бизнесмена часто видят в компании популярной артистки. Однако не исключено, что Лорак и Налчаджиоглу общаются исключительно ради общей дочери.

Лорак выложила серию снимков, на которых позирует вместе с именинницей, которая выглядит совершенно счастливой. Экс-участница песенного конкурса «Евровидение» заказала своему ребенку многоярусный торт, который привел в восторг всех ее фолловеров.

«С днем рождения! Надеюсь, тортик такой же вкусный, как и красивый»;

«Ани, вы ради дочери сошлись с бывшим мужем или любите его? Девочку вашу с праздником!»

«До чего шикарный торт... Мама и дочка — две потрясающие красотки», — прокомментировали публикацию поклонники.

Юбилей дочери Лорак отмечала со всем размахом дважды. Первая вечеринка прошла в одном из московских ресторанов, который был украшен яркими шариками в честь именинницы.

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праздник семья лорак муж певица
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