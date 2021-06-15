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Москвич обокрал храм ради приобщения к православию

Происшествия
Москвич обокрал храм ради приобщения к православию
Иван Прокопчик  / 

Москва, 15 июня. Мужчину задержали полицейские после кражи в храме на Преображенской площади в Москве, передает корреспондент ФАН.

Сотрудники уголовного розыска в Преображенском районе Москвы задержали мужчину, которого подозревают в краже реликвии из православного храма. Прихожанин похитил Евангелие. После этого он скрылся.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на проспекте 60-летия Октября задержали подозреваемого, им оказался 55-летний москвич. Мужчина пояснил, что позаимствовал книгу с целью приобщения к православной культуре. Похищенное изъято», — рассказали ФАН в пресс-службе УВД по ВАО Москвы.

Уголовное дело уже возбудили, его будут расследовать по ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Православного воришку могут отправить в колонию на срок до двух лет. Пока же он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В храме информацию о краже ФАН подтвердили. Настоятель пока недоступен для общения с прессой, однако обстоятельства кражи и позицию духовенства в этом вопросе он обозначит в ближайшее время.

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москва кража православие храм
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