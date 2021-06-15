Рособрнадзор не будет менять сроки сдачи ЕГЭ в отдельных субъектах РФ

Москва, 15 июня. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки не намерена изменять сроки проведения ЕГЭ в отдельных субъектах России.

Сроки сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в отдельных регионах России не подвергнутся корректировке. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной проведению ЕГЭ в 2021 году.

Сегодня российские школьники сдают ЕГЭ по обществознанию. Отмечается, что участниками тестирования станут более 347 тысяч выпускников. Экзамен занимает второе место по популярности среди других предметов, уступая профильной математике.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о проведении экзаменов в этом году. По словам Музаева, в ведомстве не зафиксировали падения результатов по уже прошедшим экзаменам.