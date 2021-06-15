На полыхающем в Челябинске комбинате обрушилась кровля

Челябинск, 15 июня. В МЧС рассказали о возгорании на электрометаллургическом комбинате. В настоящее время огонь распространился на площади 3,7 тысячи квадратных метров.

Спасатели продолжают работать на месте ЧП. Там в результате возгорания обрушилась крыша. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия пожара.

Ранее площадь возгорания на складе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) составляла 400 квадратных метров. Экстренно эвакуировали 25 человек. Около 20 работников покинули здание самостоятельно. На месте работает два звена газодымозащитной службы. К горящему складу вызван пожарный поезд, возгорание тушат из двух пожарных стволов.