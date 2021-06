Теракт в горах Аль-Харудж — что произошло в Ливии 14 июня

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 14 июня 2021 года.

Запрещенная в РФ организация «Исламское государство»1 (ИГ1) взяла на себя ответственность за подрыв патруля батальона «Мученики Аль-Вав» Ливийской национальной армии (ЛНА) в горах Аль-Харудж. Отряд прочесывал местность в поисках виновных в недавней террористической атаке в Сабхе. В результате инцидента погиб капитан Али Мухаммад Осман.

Из города Аз-Завия в Аль-Аджилат направлены военные подкрепления для группировки «Аль-Фар» («Мышь») Мухаммада Бахруна.

Силы МВД Правительства национального единства (ПНЕ) начали патрулирование в районах Аль-Аджилат, Сурман, Сабрата, Бир аль-Ганам. Меры направлены на обеспечение безопасности в Западном регионе.

В Тобруке открылось заседание Палаты представителей. Планировалось обсудить законопроект государственного бюджета на 2021 год и вопрос суверенных должностей. Спустя несколько минут после начала встречу приостановили из-за конфликта между депутатами.

Пресс-секретарь ливийского парламента Абдалла Блехек объявил о переносе заседания на вторник, 15 июня.

Организация Североатлантического договора (НАТО) по итогам встречи в Брюсселе высоко оценила усилия ООН по поддержке политического процесса и приветствовала прогресс, достигнутый в Ливии. Она также призвала все органы власти, включая правительство и Палату представителей, принять меры, предусмотренные в Дорожной карте.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи обсудил с премьер-министром Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамидом Дабибой участие в берлинской конференции, которая состоится в конце июня, а также ряд других региональных вопросов.

Члены Президентского совета провели встречу с премьером. На повестке дня оказалась ситуация с безопасностью в стране, также были затронуты проблемы, связанные с терроризмом. Участники переговоров рассмотрели последние события в городе Аль-Аджилат и ряде других районов.

Заместитель главы Президентского совета Абдалла аль-Лафи принял председателя и членов Общественного совета бассейна Марзук. Участники встречи обсудили проблему с безопасностью в регионе и отсутствие предоставления услуг.

Члены Президентского совета Муса аль-Куни и Абдалла аль-Лафи встретились с начальником Генерального штаба сил Западного региона генерал-лейтенантом Мухаммадом Хаддадом. Рассматривалась ситуация в сфере безопасности и недавние боестолкновения в городе Аль-Аджилат. Хаддад проинформировал о текущей обстановке и об аспектах работы воинских частей ведомства.

Министр иностранных дел ПНЕ Наджла Мангуш встретилась с членами Совместного военного комитета «5+5» в преддверии конференции в Берлине. Военные подчеркнули необходимость поддержки правительства и МИД для осуществления соглашения о прекращении огня в полном объеме и в кратчайшие сроки, начиная с открытия прибрежного шоссе и заканчивая выводом всех иностранных сил и наемников.

Мангуш подтвердила, что работает как внутри, так и за пределами страны над тем, чтобы реализовать все условия договора о прекращении огня и открыть прибрежное шоссе до берлинской конференции. На саммите она намерена мобилизовать международную поддержку для достижения безопасности и работы по объединению суверенных учреждений с целью обеспечения выполнения Дорожной карты.

Глава МВД Халед Мазен рассмотрел с послом Пакистана Рашидом Джавадом вопрос об упрощении процедур въезда пакистанских рабочих в Ливию. Министр подчеркнул готовность ведомства сотрудничать с азиатским государством в сфере безопасности.

Начальник оперативного штаба Сирт — Аль-Джуфра сил Западного региона Ибрагим Бейт Маль обсудил с послом Великобритании в Ливии Николасом Хоптоном и военным атташе посольства полковником Марком Бэвином открытие дороги, соединяющей восток и запад страны. Посол подтвердил позицию правительства своего государства в поддержку военно-политической стабильности в Ливии и продолжения международных стараний по выводу иностранных сил.

Министр труда и реабилитации Али аль-Абид прибыл в Каир в рамках активизации двусторонних соглашений о сотрудничестве. Он разговаривал с египетским коллегой о возвращении египетских рабочих в Ливию.

Председатель Палаты представителей Агила Салех обсудил с главой Национального совета по планированию Мифтахом аль-Хариром активизацию роли ведомства в выполнении его задач. Также участники встречи затронули замечания, сделанные Салехом и членами Совета по статьям госбюджета на 2021 год.

Председатель ливийского парламента провел встречу с министром нефти и газа Мухаммадом Ауном, главой Минфина Халедом аль-Мабруком, а также министрами транспорта (Мухаммадом аш-Шахуби) и планирования (Фахиром Абу Фарна). Участники обговорили порядок утверждения государственного бюджета. Аун попросил увеличения заработной платы в нефтяном секторе.

Министр экономики и торговли Мухаммад аль-Хувейдж обсудил с заместителем премьер-министра Рамаданом Абу Джанахом план работы ведомства в южном регионе. Министерство намерено активизировать роль экономических надзорных органов, создать свободные промышленные и сельскохозяйственные зоны, запустить программу по поддержке малых и средних предприятий.

Глава Центрального банка Ливии (Триполи) Садик Кабир провел заседание по рассмотрению соглашения, подписанного между таможенными управлениями Ливии и Туниса о регулировании ввоза товаров.

Глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла встретился с делегацией депутатов Палаты представителей. Стороны обсудили использование возобновляемых источников энергии, создание рабочих мест и решение проблемы нехватки топлива на юге.

Абд аль-Хамид Дабиба поговорил с главой ННК и заместителем министра нефти и газа по вопросам добычи о ходе работы в данном секторе и трудностях, с которыми он сталкивается. Премьер указал на необходимость стимулирования инвестиций в развитие отрасли.

Управление древностей объявило о новой археологической находке на востоке страны. В районе Мирад Масуд в Вади аш-Шувайа, недалеко от поселения Толмейта, на берегу моря обнаружена большая пещера с доисторическими наскальными рисунками.

Перед штаб-квартирой Фонда социальной солидарности в Триполи состоялась акция протеста с требованием выплат задержанных пособий.

Преподаватели Университета Триполи вышли на митинг перед зданием учебного заведения. Они потребовали выполнения своих прав и начисления положенной заработной платы.

Муниципалитет Тобрук на набережной города провел конкурс ловли ядовитой морской рыбы — серебристого иглобрюха. Победителем стал Ашур ас-Саиди, который поймал 248 кг опасного деликатеса

