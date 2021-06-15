НАК: террористы пытаются распространить свою идеологию среди молодежи

Москва, 15 июня. Международные террористические организации занимаются распространением своей идеологии среди молодых россиян, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В ходе заседания, на котором рассматривались вопросы профилактики терроризма в сфере образования, председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников отметил, что террористы пытаются популяризировать радикальные идеи среди молодежи. В комитете подчеркнули опасность такого влияния на школьников и студентов.

Незадолго до этого видеоблогера Юрия Хованского, на YouTube-канал которого подписаны более 4 млн человек, заподозрили в оправдании терроризма. Он частично признал вину и подтвердил, что исполнил песню о теракте на Дубровке. Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий обратился к властям с просьбой передать Хованского ему на перевоспитание.