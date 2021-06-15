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Мартынов счел слова Байдена о риске смерти Навального перепевом «закона Магнитского»

Политика
Мартынов счел слова Байдена о риске смерти Навального перепевом «закона Магнитского»
Федеральное агентство новостей  / 

Заявление президента США Джозефа Байдена про заключенного Алексея Навального, который «может умереть», свидетельствует о возможной подготовке западными кураторами ликвидации своего подопечного с целью дискредитации России в глазах мирового сообщества. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Алексей Мартынов.

Директор Международного института новейших государств прокомментировал слова американского президента, заявившего, что смерть Навального может стать очередным подтверждением, что Россия «не желает соблюдать основные права человека». Здесь, по мнению Мартынова, спецслужбы США и Великобритании действуют по плану, который является перепевом истории с Сергеем Магнитским.

«Складывается ощущение, что Навального на Западе приговорили к смерти. В свое время мошенник и мерзавец Уильям Браудер, руководитель Hermitage Capital, провернул на территории России несколько крупных афер, подставил своего подельника Сергея Магнитского и бежал в Великобританию. Негодяй Браудер работал на британскую разведку MI6», — напомнил эксперт.

Мартынов вскрыл, как «дело Навального» могут превратить в «Закон Магнитского — 2»
ТАСС  / Adrian Wyld

Совершив финансовое преступление, Браудер сумел с максимальной выгодой использовать ставшего ненужным сообщника. По мнению Мартынова, иностранные спецслужбы не только способствовали посадке Магнитского, но и имели отношение к его смерти. Ему могли «помочь» заболеть и умереть.

По крайней мере, гибель Магнитского была очень выгодна противникам России. Они извлекли из нее максимум пользы для себя, превратив в инструмент давления на нашу страну и повод для антироссийских акций, подчеркнул собеседник ФАН.

«На днях американскому президенту Байдену люди, которые составляют тексты для того, чтобы он их публично читал, почему-то сочинили фрагмент про предполагаемую смерть Навального. Я надеюсь, уроки Магнитского у нас хорошо усвоили. Навального и прислали в Россию для того, чтобы здесь «утилизировать» и снова обрушиться на Москву. Но у западных спецслужб ничего не получится, они просчитались», — уверен эксперт.

В настоящее время Алексей Навальный находится под хорошей охраной и, пожалуй, в самом безопасном сейчас для него месте. Весьма вероятно, что через три месяца адвокаты блогера начнут деятельность по его условно-досрочному освобождению.

«Если юристы берлинского пациента преуспеют, через полгода он может покинуть пределы российской колонии — живой, здоровый и в меру упитанный. Понимает ли он, что его западные кураторы могут его ликвидировать, чтобы принять «закон Навального», аналогичный «закону Магнитского»? Его хозяева уже пытались сделать из него «сакральную жертву». Их планы сломали российские врачи, пилоты и силовики: Навального успели спасти», — добавил директор Международного института новейших государств.

Мартынов вскрыл, как «дело Навального» могут превратить в «Закон Магнитского — 2»
Агентство городских новостей Москва  / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Профессионализм наших специалистов сегодня высок. По мнению Мартынова, время многое меняет — сказки о «просроченном «Новичке», «пьяных врачах» и «кровавом режиме», которые сочиняют в Лондоне и Вашингтоне, стали неубедительны. Речь Байдена про «Навального, который может умереть», — из этой же серии.

Политолог уточнил, что Навальный подвергнет себя наибольшим рискам, если после освобождения уедет на Запад.

Напомним, что на пресс-конференции в Брюсселе по окончании саммита НАТО Джо Байден коснулся темы «смерти Алексея Навального». Несмотря на то, что жизни и здоровью отбывающего срок за мошенничество в колонии №2 во Владимирской области ничто не угрожает, Байден заявил, что смерть Навального может стать очередным подтверждением, что Россия «не желает соблюдать основные права человека». Президент США добавил, что в случае кончины Навального Россия «столкнется с последствиями».

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Все новости / Политика / Мартынов счел слова Байдена о риске смерти Навального перепевом «закона Магнитского»
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