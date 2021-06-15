Украинцы массово мечтают приехать в Россию для вакцинации от COVID-19

Граждане Украины активно пользуются возможностью вакцинироваться в России. Об этом в интервью ФАН заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ и председатель правления Федеральной национально-культурной автономии «Украинцы России» Богдан Безпалько.

«Некоторые из жителей Украины даже участвовали в вакцинном туризме, когда была такая возможность. Например, когда в ГУМе делали прививки, они ходили массово туда и прививались совершенно бесплатно», — рассказал Безпалько.

Он отметил, что одна из причин интереса украинских граждан к вакцинному туризму в Россию — отсутствие в их государстве возможности привиться «Спутником V».

«На Украине же нет «Спутника V». Если им кто-то вакцинируется, то это сугубо контрабанда, и вряд ли им выдадут официальную справку о вакцинации», — добавил председатель «Украинцев России».

Собеседник ФАН также подчеркнул, что его соотечественники, регулярно приезжающие в Россию зарабатывать деньги или с другими целями, ожидают возможное введение вакцинации от COVID-19 в качестве обязательного требования для получения разрешения на въезд в РФ.

Планировалось, что 15 июня истечет срок моратория на выдворение и депортацию иностранных граждан из России. Как ранее сообщал Безпалько, его соотечественники боятся выехать, потеряв возможность вернуться. Позже президент Владимир Путин принял решение продлить срок временного пребывания иностранных граждан в РФ до 30 июня.

«Хотелось бы разъяснений, что от них требуется: справка о вакцинировании, ПЦР, анализ на антитела? Или требуется вакцинирование, скажем, в течение 10 дней после въезда? А может, все вместе?» — задался вопросом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

Федеральное агентство новостей /

В вакцинации от коронавирусной инфекции российскими препаратами заинтересованы и представители Армении.

«Конечно, все хотят. Я сейчас нахожусь в Армении, все меня спрашивают: а как сделать, как приехать, как получить прививку? И здесь хотят, и в России — тоже. Нет четкого и ясного механизма. Но мы находим возможности, помогаем нашим соотечественникам», — рассказал в интервью ФАН президент Союза армян России Ара Абрамян.

Представитель армянской диаспоры обратил внимание на отсутствие каких-либо препятствий для вакцинации в России.

«В России — гуманные люди: неважно даже, паспорт забыл или еще что-то — все равно делают прививку. Это очень большая помощь», — добавил Абрамян.

При этом он указал на высокую стоимость вакцинации для граждан Армении, не имеющих российского гражданства.

«Надо сделать более льготный ценник, ведь таких денег у многих нет. Тем более билеты дорогие сейчас. Люди хотят, а возможности нет», — заключил президент Союза армян России.

Ранее Ара Абрамян рассказал о снижении из-за пандемии доходов армян в России и сокращении примерно в 3-4 раза суммы денежных средств, направляемых соотечественникам своим родственникам в Армению.