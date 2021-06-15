«Мелкое покусывание»: Онищенко раскритиковал NBC за провокационные вопросы Путину

Накануне российско-американского саммита на высшем уровне (напомним, встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве в среду, 16 июня, на старинной вилле La Grange) на сайте Кремля появилась полная версия 90-минутного интервью российского лидера журналисту американского телеканала NBC Киру Симмонсу.

Поведение Симмонса и его некорректные, а порой провокационные вопросы произвели удручающее впечатление на депутата Госдумы, известного российского политика Геннадия Онищенко. По мнению Онищенко, непрофессионализм Симмонса продемонстрировал серьезную деградацию всей американской журналистики. Впечатления от интервью Геннадий Онищенко изложил в авторской колонке для ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Мелкое покусывание и глубокая деградация. Колонка Геннадия Онищенко

Посмотрел интервью Владимира Владимировича Путина, которое он дал Киру Симмонсу. Что могу сказать об этом журналисте — этот «юноша» (Киру Симмонсу 49 лет. — Прим. ФАН) в ходе этого интервью вел себя на редкость беспрецедентно и некорректно. Не сомневаюсь ни минуты, что вопросы, которые он задавал, готовил не он, а вся журналистская, да и не только журналистская, элита США

Для американцев это было даже не интервью в нормальном значении этого слова. Это явно был зондаж, попытка уже на дальних подступах надавить на российское руководство, своего рода пристрелка. Ясно, что все темы, которые Симмонс так «ловко» поднимал, явно будут подхвачены американской стороной и на переговорах президентов России и США. Это своего рода подготовка почвы, поскольку американский истеблишмент понимает, что господин Байден находится не в той интеллектуальной форме, чтобы тягаться с нашим лидером. Да и волевые качества американского лидера, похоже, не очень лидерские…

Что касается поведения Владимира Владимировича во время этого интервью, то наш президент показал впечатляющий пример выдержки и корректности. Это было особенно заметно на фоне поведения этого юноши, которое напоминало ситуацию из нашего детства. Когда на улице сходились пацаны с двух дворов, то застрельщиком перед предстоящим выяснением отношений всегда выпускали шкета — самого маленького, самого сопливого, который задирается, грубит и всячески провоцирует «больших мальчиков». Тут бы любой мог сорваться, но Владимир Владимирович даже мимикой не показал, что этот мальчик его как-то задевает. И чем больше этот журналист наглел, тем подчеркнуто вежливее становился наш президент.

kremlin.ru / Администрация президента России

Были подняты все волнующие Америку вопросы: и про [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, и про уйгуров в Китае, и, естественно, про господина [отбывающего срок за мошенничество Алексея] Навального. Снова звучали совсем уж наглые вопросы, которые ввел в моду господин Байден. Такой разговор накануне саммита никак не имел целью создать нормальные предпосылки для диалога лидеров двух великих держав.

Думаю, самая кондовая часть американских демократов видит в этой встрече своего рода «назидание» России: они надеются, что Байден ничего не будет обсуждать, а просто выскажет нам свое «фе». Но я также уверен, что с этим у США ничего не получится и разговор двух лидеров пойдет не по американскому сценарию. Если, конечно, Байден не спасует в последний момент и вообще не сбежит с этой встречи.

Но, думаю, ему все-таки придется говорить на темы, которые будет поднимать не он, а наш президент. О том, что Байдену на этот случай готовят запасной аэродром, говорит решение США провести после саммита раздельную пресс-конференцию. По логике после таких встреч пресс-конференция двух лидеров всегда бывает совместной, но не в этот раз. Это будет резервный вариант для Байдена — чтобы он после встречи получил личную площадку, где сможет в очередной раз предъявить России какие-то обвинения, сделать резкие заявления и так далее. Вероятно, он надеется таким способом компенсировать очевидный проигрыш в разговоре или даже споре с Путиным. Думаю, Байден осознает свою слабость в том, что касается понимания проблем, имеющихся между Россией и США.

kremlin.ru / Администрация президента России

Телеканала NBC, организуя это интервью, изначально не ставил задачу задать вектор обсуждения вопросов, о которых нужно договариваться двум великим странам. Нет, речь шла о каких-то мелочах, либо о старье, на которое уже даны все ответы. А все эти разговоры «умрет» или «не умрет» Навальный — просто ни в какие рамки. Если американцы сами его собирались отравить, пусть так и скажут. А сам по себе Навальный никому не нужен и ничего из себя не предоставляет. Но нет, усилиями журналиста NBC американцы вновь попытались героизировать никчемного человека, который лишь озвучивает сплетни ЦРУ, а потом их монетизирует в виде роликов в соцсетях.

Так что убогость вопросов, которыми «блистал» господин Симмонс, явно не красит американскую журналистику. Все-таки предстоит встреча лидеров двух великих держав, а именно от паритета в отношениях между Россией и США зависит международная стабильность и мир на планете. Но вместо серьезного разговора о перспективах наших отношений мы видим мелкое покусывание в виде неумных вопросов, которые этот журналист явно не сам придумал. При этом Симмонс пытался изображать из себя мачо, хмурил бровки, делал недовольную мину и так далее. Еще один признак того, что пославшая его политическая элита США стремительно деградирует. Что касается американской журналистики, рупором которой на этот раз выступил журналист NBC, то это уровень уже, как говорится, ниже плинтуса.

Напомню о заблудившемся в отеле Байдене на саммите G7 в Корнуолле. Спасать президента США из неприятной ситуации пришлось первой леди — его супруге Джилл. Она по-хозяйски рявкнула «иди к нам» и увела Байдена. Посмотрим, что ждет нас в среду на встрече Владимира Владимировича с американским президентом.