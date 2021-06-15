Эфир: Интервью Владимира Путина американским СМИ обсуждают в пресс-центре «Патриот»

Во вторник, 15 июня, с 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, посвященный интервью Владимира Путина американским СМИ.

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC впервые за три года. Интервью было опубликовано 14 июня.

Глава государства ответил на вопросы об инциденте с самолетом Ryanair в Белоруссии, финансировании оппозиции и обмане со стороны НАТО. Напомним, представители Альянса на словах обещали Михаилу Горбачеву не расширяться на Восток, но обманули.

В прямом эфире эксперты анализируют высказывания российского президента и обсуждают реакцию международного сообщества на его слова.

Напомним, интервью прошло перед встречей Путина и президента США Джо Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж.