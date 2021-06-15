Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 16:07
16:05
Происшествия
Погибший в доме на северо-востоке Москвы оказался лифтером
16:02
Происшествия
Смерть рабочего на улице Академика Королева наступила в процессе монтажа лифта
16:01
Происшествия
СК проведет проверку после падения лифта с рабочим на северо-востоке Москвы
16:01
Весь мир
Власти Техаса опасаются повторения блэкаута из-за жары
16:00
Общество
Вирусолог Аграновский пояснил, как россиянам подготовиться к прививке от COVID-19
16:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: жизнь в США глазами русской эмигрантки
15:59
Шоу-бизнес
Заразившегося коронавирусом рэпера T-Killah выписали из больницы
15:58
Интервью
Ренат Агзамов: Бокс воспитал во мне характер и желание побеждать
15:57
Общество
Госдума одобрила запрет на приобретение оружия до 21 года
15:55
Технологии
Рогозин надеется договориться с NASA о продолжении работы МКС до 2030 года
Все новости

Эфир: Интервью Владимира Путина американским СМИ обсуждают в пресс-центре «Патриот»

  /   Обновлено: 15 июня 2021 15:06
Политика
Эфир: Интервью Владимира Путина американским СМИ обсуждают в пресс-центре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / 

Во вторник, 15 июня, с 15:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, посвященный интервью Владимира Путина американским СМИ.

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC впервые за три года. Интервью было опубликовано 14 июня.

Глава государства ответил на вопросы об инциденте с самолетом Ryanair в Белоруссии, финансировании оппозиции и обмане со стороны НАТО. Напомним, представители Альянса на словах обещали Михаилу Горбачеву не расширяться на Восток, но обманули.

В прямом эфире эксперты анализируют высказывания российского президента и обсуждают реакцию международного сообщества на его слова.

Напомним, интервью прошло перед встречей Путина и президента США Джо Байдена, которая состоится 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Эфир: Интервью Владимира Путина американским СМИ обсуждают в пресс-центре «Патриот»
путин россия и запад владимир путин интервью с путиным россия и сша
Комментировать
Эксклюзив
Смерть рабочего на улице Академика Королева наступила в процессе монтажа лифта
Смерть рабочего на улице Академика Королева наступила в процессе монтажа лифта
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 136516 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 54381 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 45651 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
Общество 35200 14 июня 2021
Немецкий политолог заявил об отказе Германии оплачивать гибель украинской ГТС
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Политика 33652 12 июня 2021
В Вашингтоне назвали фатальную ошибку Зеленского перед саммитом в Женеве
Рейтинг@Mail.ru