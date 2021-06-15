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Россиянам рассказали об эффективности отечественных вакцин от COVID-19

Общество
Россиянам рассказали об эффективности отечественных вакцин от COVID-19
Global Look Press  /  Frank Hoermann/SVEN SIMON

Москва, 15 июня. Жителям России для вакцинации от коронавирусной инфекции доступно несколько препаратов отечественной разработки.

По словам вирусолога Алексея Аграновского, разработчики «ЭпиВакКороны» до сих пор не представили весомых статей об испытаниях безопасности и эффективности вакцины. Препарат требует дальнейшего изучения, считает заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев, передают «Невские новости».

Оценить истинную эффективность вакцины «КовиВак» тоже пока сложно, поскольку ее только начали использовать. Поэтому специалист придерживается мнения, что сейчас лучше всего для вакцинации выбирать препарат «Спутник V».

Роспотребнадзор ранее назвал массовую вакцинацию единственным способом, который поможет справиться с эпидемией коронавируса. Только таким образом удастся окончательно одержать верх над инфекцией.

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вакцина эффективность коронавирус
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