Комментатору Губерниеву бросили вызов после слез Бузовой в эфире «Матч ТВ»

Директор по связям с общественностью МХАТ им. Горького Вадим Ампелонский ответил комментатору Дмитрию Губерниеву, который в эфире «Матч ТВ» довел до слез Ольгу Бузову.

Певица Ольга Бузова и телеведущий Дмитрий Губерниев поругались во время прямого эфира на «Матч ТВ». Комментатор задал несколько вопросов знаменитости. Бузова начала отвечать, но через несколько секунд телеведущий перебил ее. В ходе перепалки он спросил ее:

«Вы уже перестали пить коньяк по утрам?»

После этого вопроса она не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Губерниев объяснил, что всего лишь цитировал классику — произведение Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон».

«Какое хамство! Как такой человек вообще работает на ТВ?! Я никогда никого не перебиваю! Я вообще не пью, мне нельзя, я перенесла операцию... Так и знала, что этим все закончится. Дмитрий, вы для меня – дно и не мужчина! Вы меня уже пять лет оскорбляете в комментариях как мальчишка! Придите ко мне и скажите это в лицо», — заявила Бузова Губерниеву.

Федеральное агентство новостей / @guberniev_dmitry / @buzova86

Позже комментатор извинился перед Бузовой и объяснил свое поведение. Губерниев заявил, что не ставил цель обидеть певицу.

«Совсем не ставил цель обидеть Ольгу Бузову. Если обидел, Оля, извините! Я спрашивал о театре и футболе и надеялся услышать важные параллели! Тем более, что МХАТ всегда был рядом с футболом. Надеялся на иронию от гостьи, а теперь уже и актрисы театра. Совсем не ожидал, что невинный вопрос про взаимоотношения Карлсона и Фрекен Бок вызовет слезы у гостьи эфира! Оля Бузова, не обижайтесь! Спасибо, что поддерживаете российский футбол и отечественный театр! В эфире держались вы стойко, молодец!» — написал телеведущий в своем Telegram-канале.

Вызов Губерниеву

Директор по связям с общественностью МХАТ им. Горького Вадим Ампелонский ответил Губерниеву. По его словам, спортивный комментатор повел себя не очень красиво по отношению к певице.

«Чисто по-мужски, агрессивная демонстрация интеллектуального превосходства по отношению к приглашенной гостье, которая не является футбольным экспертом, выглядела не очень красиво. Что позднее признал и сам Дмитрий, публично извинившись перед Ольгой», — сказал Вадим Ампелонский.

Он добавил, что в своем извинении Губерниев упомянул МХАТ им. Горького в плане того, что театр всегда был близок с футболом.

«И вот, приводя в СМИ оправдания своего поведения, Дмитрий зачем-то упомянул МХАТ (в эфире речь о самой громкой театральной постановке сезона не шла). В частности, Дмитрий сказал, что «МХАТ всегда был близок к футболу». Я, в общем, готов принять это утверждение, хотя и не очень понятно, что Дмитрий имел в виду. Для меня единственная связь МХАТ с футболом — это личность легендарного советского спортивного комментатора Николая Николаевича Озерова, который, вообще-то, не был профессиональным телекомментатором. Зато был профессиональным актером, закончил ГИТИС и сыграл в МХАТ два десятка ролей. Одна из самых запоминающихся ролей Николая Николаевича на мхатовской сцене — роль Хлеба в легендарном спектакле Станиславского «Синяя птица». Этот спектакль в прошлом году бережно восстановил в МХАТ им. Горького Эдуард Бояков», — указал директор по связям с общественностью МХАТ им. Горького.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Ампелонский бросил Губерниеву вызов — комментатора пригласили сыграть роль Хлеба в «Синей птице», а также посетить показы спектакля «Чудесный грузин», в котором играет Ольга Бузова.

«В связи с этим мы хотим предложить Дмитрию Губерниеву принять наш вызов и сделать то, на что хватило смелости у Ольги Бузовой, над которой он вчера так искрометно насмехался в эфире. Дмитрий, продолжите комментаторскую традицию — попробуйтесь на роль Хлеба в замечательной мхатовской «Синей птице». Образ Хлеба, безудержно рвущегося из своей квашни, — очень колоритный. Для него нужен яркий и темпераментный исполнитель — такой как Дмитрий Губерниев. И, конечно же, мы приглашаем Дмитрия обязательно посетить сентябрьские показы спектакля «Чудесный грузин», чтобы составить собственное впечатление об игре Ольги Бузовой на мхатовской сцене», — резюмировал Вадим Ампелонский.

Ранее известный российский актер и музыкант Михаил Боярский прокомментировал скандальный эфир «Матч ТВ», в котором Ольгу Бузову довели до слез.