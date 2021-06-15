Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 13:09
13:08
Общество
Песков назвал вакцинацию единственной возможностью остановить пандемию коронавируса
13:07
Происшествия
Зарплата «мертвых душ» обернулась уголовным делом в красноярской поликлинике
13:06
Общество
Проведение массовых мероприятий в Подмосковье отменили до 15 июля
13:05
Спорт
Оценка работы тренера сборной Черчесова не является прерогативой Путина 
13:04
Экономика
Российские бизнесмены заявили о рисках деофшоризации госзакупок
13:02
Шоу-бизнес
Директор МакSим объяснила странное поведение певицы на концерте в Казани
13:02
Общество
Московским вузам разрешили провести сессию дистанционно
13:02
Происшествия
Пропавшего под Тулой подростка нашли в соседней области
13:01
Общество
Песков: интервью Путина телеканалу NBC было представлено без купюр
13:01
Политика
Политолог Рар сделал хладнокровный анализ результатов саммита НАТО
Все новости

Мужчина по ошибке отправил теще приглашение на свингерскую вечеринку

Общество
Мужчина по ошибке отправил теще приглашение на свингерскую вечеринку
pixabay.com

, 15 июня. Пользователи Сети часто делятся историями, когда они по ошибке отправляют пикантные сообщения не тому человеку. Хорошо, когда все заканчивается благополучно, как в данной ситуации.

Пользователь портала Reddit опубликовала забавную историю от том, как ее муж случайно отправил теще приглашение на свингерскую вечеринку, передает lenta.ru.

Дело в том, что семейная пара решила разнообразить свою семейную жизнь и посетить мероприятие, на котором можно поменяться партнерами на время. Женщина нашла в интернете подходящую вечеринку и отправила своему супругу ссылку на нее в Facebook. Мужчина, увидев кнопку «Пригласить других пользователей», пошутил, что собирается предложить пойти теще, но, конечно, не стал этого делать. По крайней мере, он так думал.

Каково было удивление героини рассказа, когда она получила на следующий день сообщение от матери следующего содержания.

«Вы отправили мне приглашение на вечеринку свингеров? Папа говорит «да»», — говорилось в нем.

Оказывается, мужчина случайно все же нажал на приглашение и даже не заметил этого. К счастью, родственница оказалась не лишена чувства юмора и смогла посмеяться над оплошностью зятя.

Пользователям социальной сети очень понравилась эта история, они оставили большое количество комментариев. Одни посоветовали героине притвориться, что ее аккаунт в Facebook взломали, другие похвалили родителей женщины за способность отнестись с юмором к данной ситуации.

«Она пришла?» — поинтересовался пользователь takatori.

«Вечеринка на следующей неделе. Посмотрим», — ответила с иронией автор поста.

В заключение женщина выразила надежду, что никто из ее коллег не получил по ошибке такое приглашение.

Ранее сообщалось, что секс- игрушки могут помочь людям, страдающим хроническими заболеваниями сердца.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мужчина по ошибке отправил теще приглашение на свингерскую вечеринку
социальные сети юмор интимная жизнь забавная история
Комментировать
Эксклюзив
Зарплата «мертвых душ» обернулась уголовным делом в красноярской поликлинике
Зарплата «мертвых душ» обернулась уголовным делом в красноярской поликлинике
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 126430 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 76229 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 51848 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 48560 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 44454 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru