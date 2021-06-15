Мужчина по ошибке отправил теще приглашение на свингерскую вечеринку

, 15 июня. Пользователи Сети часто делятся историями, когда они по ошибке отправляют пикантные сообщения не тому человеку. Хорошо, когда все заканчивается благополучно, как в данной ситуации.

Пользователь портала Reddit опубликовала забавную историю от том, как ее муж случайно отправил теще приглашение на свингерскую вечеринку, передает lenta.ru.

Дело в том, что семейная пара решила разнообразить свою семейную жизнь и посетить мероприятие, на котором можно поменяться партнерами на время. Женщина нашла в интернете подходящую вечеринку и отправила своему супругу ссылку на нее в Facebook. Мужчина, увидев кнопку «Пригласить других пользователей», пошутил, что собирается предложить пойти теще, но, конечно, не стал этого делать. По крайней мере, он так думал.

Каково было удивление героини рассказа, когда она получила на следующий день сообщение от матери следующего содержания.

«Вы отправили мне приглашение на вечеринку свингеров? Папа говорит «да»», — говорилось в нем.

Оказывается, мужчина случайно все же нажал на приглашение и даже не заметил этого. К счастью, родственница оказалась не лишена чувства юмора и смогла посмеяться над оплошностью зятя.

Пользователям социальной сети очень понравилась эта история, они оставили большое количество комментариев. Одни посоветовали героине притвориться, что ее аккаунт в Facebook взломали, другие похвалили родителей женщины за способность отнестись с юмором к данной ситуации.

«Она пришла?» — поинтересовался пользователь takatori. «Вечеринка на следующей неделе. Посмотрим», — ответила с иронией автор поста.

В заключение женщина выразила надежду, что никто из ее коллег не получил по ошибке такое приглашение.

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