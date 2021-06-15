Песков назвал время, отведенное на пресс-конференцию Путина и Байдена

Москва, 15 июня. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин встретится с журналистами сразу после переговоров с американским коллегой Джо Байденом.

Вместе с тем Песков уточнил, что саммит Россия — США будет, предположительно, длиться 4-5 часов с учетом перерывов. Однако это время может измениться в зависимости от хода переговоров.

Ранее стало известно, что на переговорах Путина с Байденом не будет табуированных тем. Москва готова обсудить с Вашингтоном любые вопросы, заявил зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.