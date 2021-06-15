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Песков назвал вакцинацию единственной возможностью остановить пандемию коронавируса

Общество
Песков назвал вакцинацию единственной возможностью остановить пандемию коронавируса
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 15 июня. Вакцинация от коронавирусной инфекции является единственной возможностью остановить пандемию.

Получить прививку от COVID-19 можно добровольно и совершенно бесплатно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, регионы принимают все меры, чтобы еще больше активизировать процесс массовой вакцинации населения.

«Это вопрос разумности, сознательности каждого из нас», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

На данный момент прививочные пункты развернуты не только в медцентрах и поликлиниках, но и в торговых центрах, поэтому вакцинироваться стало еще проще и комфортнее. Лучше всего привиться именно летом, сообщили специалисты Роспотребнадзора.

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россия песков вакцинация коронавирус
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