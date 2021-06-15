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В Швеции призывают к милитаризации под предлогом грядущего противостояния России

  /   Обновлено: 15 июня 2021 12:48
Армия
В Швеции призывают к милитаризации под предлогом грядущего противостояния России
wikipedia.org  /  Автор: Johannes Jansson/norden.org/CC BY 2.5

Стокгольм, 15 июня. Швеция должна активизировать маневры и наращивать наступательные средства, заявил главнокомандующий вооруженными силами страны Микаэль Бюден.

Свои призывы военный чиновник мотивирует угрозой столкновения с Россией. Бюден безосновательно утверждает, что Россия якобы может совершить «вооруженное нападение» на Швецию. Не предъявляя реальных доказательств, он также обвинил Москву в подрыве европейской структуры безопасности.

«Мы не можем исключать вооруженного нападения», — приводит слова Бюдена издание Aftonbladet.

Под таким предлогом генерал призвал активнее проводить военные учения. Кроме того, он настаивает на наращивании наступательных средств, в частности, для совершения кибератак.

Подобного рода заявления регулярно звучат на Западе. Так, США, прикрываясь надуманной «российской угрозой», наращивают военный бюджет и продают вооружение союзным государствам. В то же время страны НАТО регулярно опускаются до антироссийских военных провокаций. Одну из них недавно раскритиковало посольство РФ в США.

Ранее, как сообщает сайт 360tv.ru, лидеры НАТО призвали Россию исключить США из списка недружественных стран.

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россия швеция бюден
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