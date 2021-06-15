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Netflix анонсировал новый сериал о создании сервиса Spotify

  /   Обновлено: 15 июня 2021 12:52
Общество
Netflix анонсировал новый сериал о создании сервиса Spotify
Prt Scr youtube.com  /  Netflix

Лос-Анджелес, 15 июня. Американский стриминговый сервис Netflix снимет сериал о создании популярной музыкальной платформы Spotify. Компания начала заниматься производством проекта.

Новый сериал расскажет о людях, которые решили бросить вызов компании Apple и совершили революцию в музыке. В центре сюжета будет раскрыто влияние небольшого стартапа на американский рынок и его противостояние компаниям-гигантам. Анонс сериала появился в Telegram-канале Netflix Russia.

Остальные подробности предстоящего сериала пока не разглашаются. Предположительно, премьера сериала состоится в следующем году исключительно на платформе Netflix.

Ранее стриминговый сервис выпустил первый тизер долгожданного второго сезона сериала «Ведьмак». Презентация видео состоялась в рамках мероприятия Geeked Week. Релиз запланирован на конец года.

 

 

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netflix сериал spotify
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