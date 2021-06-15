В Госдуме предложили сделать бесплатными ж/д билеты для некоторых россиян

Москва, 15 июня. Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов рассказал Федеральному агентству новостей, каким должен быть следующий шаг властей навстречу семьям с детьми.

Корреспондент издания напомнил о решении кабмина ввести льготы на железнодорожные билеты для семей с детьми до 18 лет. Данная мера поможет россиянам сэкономить, комментирует инициативу депутат, указывая на два нюанса.

«Во-первых, многие семьи уже купили билеты и не успели воспользоваться льготой. РЖД ведь позволяет покупать билеты за полтора месяца до отправления и даже раньше. А те, кто путешествуют семьями, стараются покупать билеты сильно заранее, чтобы купить места рядом», — цитирует Миронова его пресс-служба.

К тому же льготные тарифы, по словам главы фракции, «ненамного дешевле обычных билетов в купе». В итоге путешествие может недешево обойтись многодетным российским семьям.

«В этой связи у меня есть два предложения. Первое: пересчитать семьям с детьми уже купленные билеты по льготному тарифу. Второе: сделать бесплатным проезд для детей из многодетных семей», — добавил депутат ГД.

Многодетные семьи России могут рассчитывать на дополнительную поддержку от государства. Речь идет о средствах в размере более 27 миллиардов рублей, которые направлены на погашение ипотечных кредитов.