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Актер Константин Хабенский высказался об идее продолжения «Дозоров»

Общество
Актер Константин Хабенский высказался об идее продолжения «Дозоров»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 15 июня. Актер театра и кино Константин Хабенский тепло отреагировал на идею снять фильм — продолжение вселенной «Дозоров».

Актер, исполнивший роль Антона Городецкого, заявил, что мог бы согласиться сняться в третьей части «Дозоров». По его мнению, «это будет качественно другая история».

«Если — с удовольствием поделюсь своими мыслями, которые у меня накопились. Я тоже считаю, что история «Дозоров», история Городецкого и других персонажей сейчас может быть очень востребованной», — высказался Хабенский в интервью ТАСС.

При этом народный артист России указал на важные аспекты при подготовке к съемкам: кто будет режиссером картины и хватит ли у него «сил и таланта» на реализацию проекта.

Министерство культуры России ранее назвало самые кассовые отечественные фильмы 2021 года. В тройку лидеров вошел «Огонь», в котором главную роль исполнил Хабенский.

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