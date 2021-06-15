Рособрнадзор рассказал о результатах ЕГЭ текущего года

Москва, 15 июня. Падения результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по уже прошедшим предметам в сравнении с прошлым годом не произошло. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, общее число стобалльников по химии, литературе, географии и русскому языку на текущий момент составляет 5609 человек. Высокие баллы по результатам ЕГЭ также наблюдаются у более чем 212 тыс. выпускников.

В Рособрнадзоре ранее напомнили о проведении ЕГЭ по обществознанию. Экзамен состоится 15 июня. Сдавать его будут свыше 347 тыс. человек.