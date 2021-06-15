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Суд в Краснодарском крае вынесет приговор по делу об убийстве 12-летней давности

Происшествия
Суд в Краснодарском крае вынесет приговор по делу об убийстве 12-летней давности
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Краснодар, 15 июня. В Крыловском районе по уголовному делу об убийстве 12-летней давности перед судом предстанут супруга погибшего и ее знакомый.

В один из вечеров компания из трех человек выпивали, 36-летний мужчина обвинил жену в том, что она слишком близко общается с их 30-летним знакомым. Произошла ссора и 53-летняя супруга ударила мужа куском шлакоблока, а их товарищ нанес несколько ударов топором в голову и убил его, сообщил источник ФАН в следственном комитете по региону.

Злоумышленники отвезли на машине тело потерпевшего на окраину хутора и закопали его. Затем женщина заявила, что ее супруг без вести пропал, желая отвести от себя подозрения.

Следователи смогли установить причастность фигурантов к убийству мужчины и задержать их. Подозреваемые заключены под стражу. Сотрудники СК собрали достаточно доказательств, чтобы передать дело в суд для рассмотрения по существу.

В Московской области участник организованной преступной группы признан виновным в похищении и убийстве двух человек, сообщал РИАМО. Он похитил гендиректора организации в Мытищах и еще одного мужчину из Туапсе.

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суд убийство красноярск
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