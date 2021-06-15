Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 13:07
13:06
Общество
Проведение массовых мероприятий в Подмосковье отменили до 15 июля
13:05
Спорт
Оценка работы тренера сборной Черчесова не является прерогативой Путина 
13:04
Экономика
Российские бизнесмены заявили о рисках деофшоризации госзакупок
13:02
Шоу-бизнес
Директор МакSим объяснила странное поведение певицы на концерте в Казани
13:02
Общество
Песков назвал вакцинацию единственной возможностью остановить пандемию коронавируса
13:02
Общество
Московским вузам разрешили провести сессию дистанционно
13:02
Происшествия
Пропавшего под Тулой подростка нашли в соседней области
13:01
Общество
Песков: интервью Путина телеканалу NBC было представлено без купюр
13:01
Политика
Политолог Рар сделал хладнокровный анализ результатов саммита НАТО
13:01
Политика
Песков объяснил исключение «Дождя» из кремлевского пула
Все новости

Ростех анонсировал серийное производство новейших нетрадиционных выстрелов для РПГ-7В2

Армия
Ростех анонсировал серийное производство новейших нетрадиционных выстрелов для РПГ-7В2
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Москва, 15 июня. НПО «Базальт» (входит в Ростех) начал серийное производство новейших выстрелов с нетрадиционным принципом для гранатометов РПГ-7В2, заявил представитель предприятия Николай Середа.

Он отметил, что в данный момент выстрел уже разработан и имеет серийную литеру «О1». Гранатометы будут использовать нетрадиционные принципы поражения и выведения из боя живой силы противника.

Сегодня знаменитому гранатомету РПГ-7 или «семерке», как его прозвали военные, исполняется 60 лет. В Ростехе уверены, что, несмотря на солидный возраст, оружие имеет большие перспективы.

«За этим гранатометом, я считаю, еще лет 30 большое будущее, оно связано с модернизацией как самого гранатомета, так и с разработкой все новых и новых выстрелов с повышенной эффективностью», — заявил Середа.

Ранее в Ростехе рассказали о нестандартной схеме работы гранатометов будущего. Приоритетом работы этого оружия будет не пробитие брони, а полное выведение из строя бронетехники.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Ростех анонсировал серийное производство новейших нетрадиционных выстрелов для РПГ-7В2
ростех гранатомет РПГ-7В
Комментировать
Эксклюзив
Аэропорт Крыма стал использовать международную зону терминала для приема туристов
Аэропорт Крыма стал использовать международную зону терминала для приема туристов
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 126430 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 76229 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 51848 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 48560 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 44454 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru