Ростех анонсировал серийное производство новейших нетрадиционных выстрелов для РПГ-7В2

Москва, 15 июня. НПО «Базальт» (входит в Ростех) начал серийное производство новейших выстрелов с нетрадиционным принципом для гранатометов РПГ-7В2, заявил представитель предприятия Николай Середа.

Он отметил, что в данный момент выстрел уже разработан и имеет серийную литеру «О1». Гранатометы будут использовать нетрадиционные принципы поражения и выведения из боя живой силы противника.

Сегодня знаменитому гранатомету РПГ-7 или «семерке», как его прозвали военные, исполняется 60 лет. В Ростехе уверены, что, несмотря на солидный возраст, оружие имеет большие перспективы.

«За этим гранатометом, я считаю, еще лет 30 большое будущее, оно связано с модернизацией как самого гранатомета, так и с разработкой все новых и новых выстрелов с повышенной эффективностью», — заявил Середа.

Ранее в Ростехе рассказали о нестандартной схеме работы гранатометов будущего. Приоритетом работы этого оружия будет не пробитие брони, а полное выведение из строя бронетехники.