Заседание по иску Навального к Пескову перенесли на 15 июля

Москва, 15 июня. Пресненский районный суд столицы отложил заседание по иску осужденного блогера Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на 15 июля.

Рассмотрение исковых требований Навального о защите чести, достоинства и деловой репутации перенесли из-за неявки сторон. Другие подробности не приводятся.

Предметом иска стали слова Пескова о связи основателя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) с иностранными спецслужбами. Официальный представитель Кремля ранее сообщал, что не комментирует подобные судебные дела.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.