Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июня 13:07
13:06
Общество
Проведение массовых мероприятий в Подмосковье отменили до 15 июля
13:05
Спорт
Оценка работы тренера сборной Черчесова не является прерогативой Путина 
13:04
Экономика
Российские бизнесмены заявили о рисках деофшоризации госзакупок
13:02
Шоу-бизнес
Директор МакSим объяснила странное поведение певицы на концерте в Казани
13:02
Общество
Песков назвал вакцинацию единственной возможностью остановить пандемию коронавируса
13:02
Общество
Московским вузам разрешили провести сессию дистанционно
13:02
Происшествия
Пропавшего под Тулой подростка нашли в соседней области
13:01
Общество
Песков: интервью Путина телеканалу NBC было представлено без купюр
13:01
Политика
Политолог Рар сделал хладнокровный анализ результатов саммита НАТО
13:01
Политика
Песков объяснил исключение «Дождя» из кремлевского пула
Все новости

Заседание по иску Навального к Пескову перенесли на 15 июля

Происшествия
Заседание по иску Навального к Пескову перенесли на 15 июля
Global Look Press  /  Jiri Hubatka/imageBROKER.com

Москва, 15 июня. Пресненский районный суд столицы отложил заседание по иску осужденного блогера Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову на 15 июля.

Рассмотрение исковых требований Навального о защите чести, достоинства и деловой репутации перенесли из-за неявки сторон. Другие подробности не приводятся.

Предметом иска стали слова Пескова о связи основателя ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) с иностранными спецслужбами. Официальный представитель Кремля ранее сообщал, что не комментирует подобные судебные дела.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Заседание по иску Навального к Пескову перенесли на 15 июля
иск песков навальный
Комментировать
Эксклюзив
Аэропорт Крыма стал использовать международную зону терминала для приема туристов
Аэропорт Крыма стал использовать международную зону терминала для приема туристов
Самое популярное
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
Политика 126430 12 июня 2021
Реакция Путина на вопрос об оскорблениях восхитила британцев
В России готовятся объединить восемь регионов
Политика 76229 12 июня 2021
В России готовятся объединить восемь регионов
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Спорт 51848 13 июня 2021
Поляки флагом России на Евро-2020 оскорбили чувства украинцев
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Политика 48560 12 июня 2021
Сбежавший из Белоруссии Шрайбман назвал наиболее вероятного преемника Лукашенко
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Армия 44454 13 июня 2021
Military Watch: Россия нашла способ разорить ВВС США
Рейтинг@Mail.ru